La FIGC si gioca l'ultima carta per evitare le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, rischio diventato decisamente concreto dopo che è saltato il nome di Andrea Pirlo come nuovo CT della Nazionale. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome sul tavolo della 'pace' è quello di Thiago Motta: l'ex giocatore dell'Inter ed ex tecnico di Bologna e Juventus è un allenatore capace di lavorare con i giovani, che conosce l'ambiente di Coverciano e - soprattutto - potrebbe mettere tutti d'accordo.

I colloqui sono in corso, nel frattempo Maldini e Leonardo hanno approcciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò chiedendo spiegazioni per la rinuncia a Pirlo e con l'idea di poter lasciare i rispettivi incarichi.