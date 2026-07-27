E' ovviamente Andy Diouf, secondo Tuttosport, l'MVP di Karlsruher-Inter: voto 7.5 al francese, autore di una doppietta decisiva. "Se l’erede di Dumfries diventasse davvero lui? Non lo sappiamo, ma se Luis Henrique è l’alunno che fatica un po’, lui sulla fascia è diventato un secchione", il giudizio che si legge sul quotidiano torinese.

Tra i più positivi, anche Nicolò Barella, Yann Bisseck, Piotr Zielinski, Bovio, Mattia Marello e Luka Topalovic, tutti premiati con un 6,5. Da rivedere Aleksandar Stankovic, la cui prestazione non va oltre il 5.5 per i colleghi: "Si abbassa tanto per cercare palloni, ma la performance è timida". Stesso voto per Raffaele Di Gennaro e Mattia Mosconi. Il peggiore è Yvan Maye, con 5, complice l'errorracio sul gol di Civeja. Sufficienti gli altri giocatori schierati da Cristian Chivu (6,5).