Si avvicina la stagione 2026/27 e, insieme al nuovo campionato, cresce l’attesa per uno dei momenti più importanti dell’anno per ogni fantallenatore: l’asta del Fantacalcio.

Il Listone non è ancora uscito, ma è già il momento di iniziare a studiare. Avete deciso su quali calciatori dell’Inter puntare? Quanto spendereste per Lautaro Martínez? E per Barella, Dimarco o Thuram? Quali nerazzurri potrebbero rappresentare un affare e quali, invece, rischiano di essere pagati più del loro reale valore?

Ogni fantallenatore ha le proprie idee e strategie, ma da quest’anno c’è uno strumento in più per prepararsi al meglio: Fantalgoritmo, il servizio che aiuta a valutare i calciatori, capire quanto pagarli, confrontarli e costruire una rosa più equilibrata.

Il funzionamento è molto semplice: Fantalgoritmo è disponibile direttamente su WhatsApp. Non bisogna scaricare nessuna applicazione: basta aprire la chat e chiedere, ad esempio, “quanto devo spendere per Lautaro?” oppure “chi conviene prendere tra due giocatori?”.

Il bot può fornire indicazioni sul prezzo massimo consigliato, statistiche, confronti tra calciatori e informazioni utili per evitare di farsi trascinare dall’hype durante l’asta.

In attesa dell’uscita del Listone, puoi già iniziare a individuare i giocatori su cui puntare e verificare quale potrebbe essere il budget corretto da destinare a ciascuno.

Grazie alla partnership con FcInterNews, i nuovi utenti possono provare gratuitamente Fantalgoritmo durante tutto il periodo dell’asta, fino al 30 settembre.

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