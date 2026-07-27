Tutto su Cristian Gabriel Romero, detto Cuti. L'Inter ha deciso, su indicazione di Chivu, di puntare il grosso del budget mercato (al netto di eventuali cessioni) sul centrale in uscita dal Tottenham.

Nessuna formula fantasia: Beppe Marotta è convinto di poter acquistare l'argentino a titolo definitivo. Si tratta sulla cifra del cartellino, mentre con gli agenti si portano avanti i discorsi relativi allo stipendio, considerando che a Londra percepisce 6 milioni abbondanti.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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