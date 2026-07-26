Andy Diouf, match-winner nell'amichevole odierna dell'Inter contro il Karlsruher, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Oggi era solo un'amichevole, ma vogliamo vincere tutte le partite e giochiamo sempre per vincere. Abbiamo bisogno di tempo perché abbiamo lavorato duramente in questa preparazione, ma questo è solo l'inizio".

Tra ruolo e indicazioni

Il focus è anche sul ruolo, ma non è assolutamente l'aspetto fondamentale per Diouf, che vuole concentrarsi sul lavoro di campo: "Quando sono in campo voglio solo godermi il momento, che sia a destra, sinistra o al centro. Do sempre il massimo in allenamento per lavorare duro. Col mister parlo molto, soprattutto quando non ho il pallone. Quando ho la palla tra i piedi cerco sempre di dimostrare ciò che so fare".