Altri aggiornamenti da Fabrizio Romano sul dossier John Stones, il difensore della Nazionale inglese al momento free agent e finito nel mirino di Inter e Juventus. Il club nerazzurro si porta avanti e mette sul piatto un contratto di due anni, mentre la Juventus è in contatto con gli agenti aspettando una risposta dal difensore inglese. Stones vuole una scelta in tempi brevi, se dovesse optare per la Serie A. L'Inter, lo ricordiamo è in contatto da giorni anche con gli agenti e anche i bianconeri stanno prendendo informazioni.