"Sto lavorando, a breve saprete tutto. Tra cinque minuti c'è un'assemblea di Lega Dilettanti, quindi non ho nulla da dichiarare. Il nome? Arriverà, entro breve arriverà". Assaltato dai cronsiti fuori dalla sede della FIGC, il presidente Giovanni Malagò liquida la situazione legata all'accordo saltato per la nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Il presidente della Federcalcio si è poi espresso brevemente sulle dichiarazioni del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che ha definito l'episodio "una brutta figura" difendendosi così: "Bisogna vedere chi l'ha fatta".

Sezione: News / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 15:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.