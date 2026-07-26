Rispetto allo scorso test, quest'oggi l'Inter ha dovuto sudare. Un'amichevole, quella contro il Karlsruher, che ha visto i nerazzurri vincere in rimonta nel finale grazie alla splendida doppietta di Diouf. Le indicazioni che ha ricevuto Chivu dalla gara odierna sono sicuramente tante: in primis le gambe pesanti del collettivo, che a tratti si è mosso bene, aggredendo l'avversario, ma ha anche fatto alcuni errori di lucidità, come quel passaggio di Barella nella prima frazione che ha rischiato di far realizzare un eurogol agli avversari. Un test complessivamente positivo, se consideriamo il fatto che il percorso verso la prima partita di Serie A è ancora lungo (poco meno di un mese).

Sperimentazioni e rotazioni

E' stato il giorno di qualche sperimentazione, soprattutto a livello di calciatori. In difesa, la prima linea a tre è stata Bisseck-Bovio-Carlos Augusto, poi Pavard-Maye-Bastoni. In attesa di un possibile affondo per Romero, Chivu pensa ai giocatori che ha a disposizione e ha voluto testare qualche giovane, davanti a 31mila spettatori che hanno spinto la squadra di casa. Un avanti prima la coppia composta da Esposito e Idrissou, poi Mosconi-Topalovic. Anche in mezzo al campo tante rotazioni e la volontà di far mettere minuti nelle gambe un po' a tutti nella prima uscita probante sul piano tecnico e fisico. L'Inter chiude il ritiro in terra tedesca con diverse buone indicazioni. Ora testa alla tournée, dove le amichevoli aumenteranno senza dubbio il tasso di difficoltà.