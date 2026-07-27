Non è tardato ad arrivare il commento di Andrea Abodi, ministro dello Sport, sul caos che si è creato in FIGC dopo il passo indietro fatto sulla nomina di Andrea Pirlo come prossimo ct della Nazionale italiana. Una candidatura decaduta a furor di popolo dopo che è diventato di dominio pubblico il fatto che l'ex centrocampista sia ambassador di Fonbet, società di scommesse sportive che opera in Russia e Kazakistan. "È una notizia che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura", le sue parole, riportate da ANSA, pronunciate a margine della presentazione dell'Hub Rete di Piacenza.