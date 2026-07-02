Colpo in uscita in casa Inter Women. Lo si apprende da una nota ufficiale diffusa dal club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Hillary Diaz: il difensore classe 2004 si trasferisce al Paris FC a titolo definitivo". 

La francese ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Fleury, sempre in Francia, ora invece saluta a titolo definitivo.

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 20:10
Autore: Ludovica Ferrante
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