Colpo in uscita in casa Inter Women. Lo si apprende da una nota ufficiale diffusa dal club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Hillary Diaz: il difensore classe 2004 si trasferisce al Paris FC a titolo definitivo".
La francese ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Fleury, sempre in Francia, ora invece saluta a titolo definitivo.
Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 20:10
Autore: Ludovica Ferrante
Autore: Ludovica Ferrante
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Giovedì 02 lug
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