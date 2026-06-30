Terminata l'esperienza con l'Inter, Gianpiero Piovani potrebbe presto trovare una nuova, prestigiosa sistemazione. Il tecnico piacentino è infatti pronto a prendere in mano la Roma campione d'Italia, dove il futuro di Luca Rossettini appare in bilico, dopo che un incontro tra le parti, come sostiene Tutto Mercato Web, ha accentuato le distanze. Piovani, quindi, aspetta segnali dalla Capitale, dove potrebbe oltretutto trovare una sua concittadina: Betty Bavagnoli, a capo dell'area sportiva femminile della società giallorossa. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 30 giugno 2026 alle 21:35
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.