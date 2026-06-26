Prende forma l'estate dell'Inter Women, quella della preparazione alla stagione 2026/27 che vedrà le nerazzurre protagoniste in Italia e in Europa. La prima data da segnare sul calendario è il 22 luglio, giornata in cui si giocherà la prima delle tre amichevoli previste in calendario contro il Grasshopper Club Zürich, di scena allo Stadio del Lido di Locarno.

Tre giorni più tardi, il 25 luglio, le nerazzurre inizieranno il ritiro in Val di Pejo, che si concluderà il 1° agosto con l'amichevole contro il Como 1907. La Val di Pejo si trova in Trentino-Alto Adige, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, e nel corso degli anni ha consolidato un'importante tradizione nell'ospitare ritiri calcistici.

Durante il ritiro in Trentino-Alto Adige la squadra avrà la possibilità di prepararsi al meglio in vista dei primi impegni ufficiali e degli appuntamenti internazionali previsti per il mese di agosto, con l'Inter Women impegnata in un’altra amichevole in trasferta: le nerazzurre saranno ospiti dell'Union Berlino il 9 agosto allo Stadion An der Alten Försterei.

Il programma della preseason nerazzurra:

GRASSHOPPER CLUB ZURICH - INTER WOMEN Mercoledì 22 luglio 2026, ore 16:00 | Stadio del Lido, Locarno (Svizzera)

INTER WOMEN - COMO 1907 Sabato 1 agosto 2026, ore 17:30 | Mezzana (Trentino-Alto Adige)

UNION BERLINO - INTER WOMEN Domenica 9 agosto 2026, ore 15:00 | Stadion An der Alten Försterei (Berlino)