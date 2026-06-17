Il Governo ha deciso di rafforzare il proprio impegno a favore del calcio professionistico femminile, destinando l'1% delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi sportivi assegnate alla FIGC al soggetto che organizza il campionato di Serie A femminile. L'obiettivo è sostenere in maniera concreta lo sviluppo di un movimento che negli ultimi anni ha compiuto importanti passi avanti, ma che necessita ancora di strumenti e investimenti per consolidare la propria crescita.

A illustrare la misura è stato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24.

"Un sostegno concreto allo sviluppo del calcio professionistico femminile"

Nel suo intervento, Abodi ha spiegato le ragioni della scelta del Governo, sottolineando la volontà di accompagnare il percorso di sviluppo del settore. "Il Governo ha deciso di dare un sostegno concreto allo sviluppo del calcio professionistico femminile italiano. Non basta essere professionisti per avere la possibilità di svilupparsi come necessario. Le risorse che stiamo destinando vanno nella direzione della dignità e della crescita che va a beneficio dell'intero movimento, anche della base. E delle nazionali, alle quali teniamo molto, quelle femminili esattamente come quelle maschili". Le parole del ministro evidenziano come il provvedimento sia pensato non soltanto per rafforzare la massima serie, ma anche per generare benefici sull'intera filiera del calcio femminile italiano.

Vivai, dilettanti e mutualità tra le prossime priorità

Abodi ha inoltre annunciato che nei prossimi mesi il Governo presenterà altri interventi destinati a sostenere il sistema calcistico. "Da qui alla fine ci saranno ulteriori provvedimenti che riguarderanno il rafforzamento dei vivai e anche il supporto alle società dilettantistiche, che si impegnano per cercare di mantenere i vivai. Così come si parlerà ancora, entro la fine dell'anno, della mutualità di sistema che prevede una parte dei diritti televisivi da destinare alle altre leghe come Lega B, Lega Pro e Dilettanti. Passo dopo passo, avendo un'idea complessiva di un sistema che ha bisogno di sostegni, che non faremo mancare".