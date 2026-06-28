Il Napoli Women comunica la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico David Sassarini. Il club ringrazia mister Sassarini per il lavoro svolto nel suo percorso, per la professionalità dimostrata e per una stagione appena conclusa che ha regalato grandi emozioni alla squadra partenopea, che gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera. Adesso Sassarini è pronto a sbarcare a Milano, dove lo attende la panchina dell'Inter Women lasciata libera da Gianpiero Piovani.
Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 28 giugno 2026 alle 18:03
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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