Brutte notizie per il Napoli Women in vista della stagione 2026/27 di Serie A Femminile. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ha infatti disposto una penalizzazione di quattro punti da scontare nel prossimo campionato.

La sanzione arriva al termine del procedimento aperto nei confronti della società campana per alcune irregolarità di natura amministrativa.

Le motivazioni della decisione

Secondo quanto comunicato dalla FIGC, il Napoli Women è stato deferito per aver effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 e dei contributi Inps di febbraio attraverso compensazioni che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non consentite ai sensi dell'articolo 37, comma 49-quinques, del Decreto Legge 223/2006.

Per questo motivo il Tribunale Federale ha deciso di infliggere la penalizzazione da scontare nella prossima stagione.

Sanzionati anche presidente e amministratrice delegata

Oltre alla penalizzazione in classifica, il provvedimento coinvolge anche i vertici del club. Il presidente Marco Bifulco e l'amministratrice delegata Valentina Fistarol sono stati infatti sanzionati con tre mesi di inibizione ciascuno. Il Napoli Women sarà quindi chiamato a iniziare il campionato 2026/27 con un pesante handicap, dovendo recuperare quattro punti già nelle prime giornate della nuova stagione.