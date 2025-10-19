Non è riuscita a sbloccare il punteggio l'Inter Women contro il Parma: così la sfida tra le nerazzurre e le ducali è terminata sul punteggio di 0-0. L'Inter, con questo risultato, sale a quota 5 punti in classifica. Si tratta del secondo pari su tre giornate di Serie A, frutto di sette gol segnati e 2 incassati. Stagione lunga e ricca di impegni per le nerazzurre, che avranno modo di tornare al successo nei prossimi impegni.