Quarta vittoria consecutiva in campionato per l'Inter che batte per 1-0 la Roma di Gasperini e si prende per una notte la vetta della classifica con giallorossi e Napoli. A firmare il risultato è Ange-Yoan Bonny, accompagnato ai microfoni di Sky Sport da Nicolò Barella che risponde così subito dopo il triplice fischio del match all'Olimpico: "Innanzitutto c'è da dire che venire e vincere su questo campo non è mai facile quindi c'è da fare i complimenti alla Roma. Sarà difficile per tutti venire a vincere qui. Noi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Nel secondo tempo, un po' per i tanti impegni con le Nazionali siamo calati, ma l'importante era sbloccarla e prendere fiducia. Abbiamo avuto anche altre occasioni, ci prendiamo tutto quello che abbiamo fatto: le difficoltà e le cose fatte bene".

Che consapevolezza vi dà questa solidità dopo l'inizio non facile?

"Sono dell'idea che siamo sempre stati forti anche nei momenti difficili, ci sono state delusioni e la testa fa tanto in questo sport. Non ci sono solo gambe e piedi. Avevamo bisogno di fiducia, di ritrovarci. Il mister in questo è stato un esempio per tutti noi, ha vissuto delusioni e bellissime vittorie. Quindi chi meglio di lui avrebbe potuto aiutarci in questa 'rinascita'?".

