La concorrenza accresce la competitività. L'Inter di quest'anno, quantomeno nel suo reparto offensivo, offre un quadro molto confortante. Dopo una scorsa stagione nella quale sia Taremi sia Arnautovic facevano davvero molta fatica a sostituire Thuram e Lautaro, quest'anno la musica è cambiata. Pio Esposito e Bonny sono seconde linee solamente sulla carta, perché alla prova dei fatti stanno offrendo delle prestazioni di assoluto livello. L'attaccante arrivato dal Parma ha messo a segno tre gol e tre assist nelle prime sette partite giocate con il Biscione. Una statistica notevole, se consideriamo che è l'unico giocatore dell'Inter negli ultimi vent'anni ad aver ad aver avuto un impatto così notevole alle prime apparizioni.

La sostituzione di Lautaro Martinez all'ora di gioca fornisce un indizio molto chiaro sulle idee che Chivu ha dei suoi attaccanti: i numeri di Pio Esposito e Bonny stanno dando ragione al tecnico dell'Inter, che non ha alcuna incertezza nel lanciare le sue 'seconde linee'. Bonny sta lavorando molto bene anche attorno alla prima punta, come ha dichiarato egli stesso dopo la vittoria contro la Roma: "Da seconda punta mi sono sentito bene, col tempo imparerò a giocare da prima punta. Ma al fianco di Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Pio Esposito mi sento bene".

L'atteggiamento di Pio Esposito è stato davvero brillante e degno di nota: copertura del pallone, grande caparbietà negli appoggi e padronanza nella lettura delle giocate. Il classe 2005 sta crescendo anche sul piano tecnico. Ma i margini di miglioramento sono ancora tanti. Di certo Chivu sa come lavorare con i quattro attaccanti. E loro sono complementari: un fattore non da poco.