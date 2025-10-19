Non potendo scendere in campo ieri all'Olimpico, Marcus Thuram ha deciso di godersi Roma nelle vesti di... turista. Approfittando della domenica di riposo concessa dall'Inter, Tikus ha visitato la Capitale, recandosi in particolare nella Basilica di San Pietro, postando anche un video su Instagram dove ha ripreso, evidentemente affascinato, la maestosità della cupola e parte della sua visita.