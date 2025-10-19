Da big match a big match e per uno che ne ha sbagliato, ne ha giocato uno da applausi. Parliamo di Yann Sommer che nel match di ieri contro la Roma si guadagna un 7 in pagella che vale un posto tra i migliori del match a fianco di Acerbi, Barella, Mkhitaryan, Bonny e Chivu. "Sotto gli occhi di “Tikus” allo stadio, ma da tifoso, sul gol fa un movimento alla Thuram. Ah, l’avesse avuto già una stagione fa, l’Inter..." si legge a proposito del giudizio sull'ex Parma che ieri ha risolto il match servendo al tecnico che lo ha fortemente voluto a Milano una gioia che gli vale la conferma: all'ex terzino dal caschetto in testa "sono bastate una manciata di partite per comandare l’Inter con il joystick. Sesta vittoria consecutiva e primo posto in A (in attesa del Milan): applausi".

Gara senza insufficienze secondo Tuttosport che dà un 6,5 ad Akanji, Bastoni e Dimarco. Mezzo punto in meno ma sufficienza piena per Dumfries, Calhanoglu, Lautaro, Pio Esposito e Sucic.