La notte di Roma, che ha visto trionfare l'Inter e conquistare tre punti pesanti contro i giallorossi di Gasperini, lascia in eredità anche il ritorno dei canti e delle bandiere della Curva nerazzurra.

In attesa di risentire il sound a San Siro nel match con la Fiorentina, all'Olimpico la frangia più calda del tifo nerazzurro ha interrotto ufficialmente la protesta verso la società e ripreso ad intonare cori per la squadra di Chivu, che dopo il triplice fischio ha voluto festeggiare insieme ai suoi tifosi: nel video proposto da DAZN si vedono Barella e soci andare ad applaudire e ringraziare i fan sotto il settore ospiti.