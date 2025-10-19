Il principe della serata dell'Olimpico Ange-Yoan Bonny, parlando ai microfoni di RAI Sport dopo la partita, commenta la sua performance di ieri sera definendo la sua rete "la più importante da quando sono all'Inter. Siamo contenti per questo gol e per questi tre punti".

Inter chirurgica, che ha saputo difendere il gol di vantaggio sapendo soffrire quando c'era da soffrire.

"Ci sta di soffrire un po', ma abbiamo grandi uomini oltre che grandi giocatori. Abbiamo dimostrato di avere lo spirito giusto".

Qual è il tuo obiettivo in questa Inter?

"Di aiutare la squadra come sempre. Di imparare dai miei compagni e vincere".

Dopo le due sconfitte vi siete ripresi e ora siete primi. L'obiettivo è tornare a essere campioni d'Italia?

"Siamo l'Inter, il nostro obiettivo ogni anno è quello di vincere ogni competizione".

Ti aspettavi un inserimento così facile all'Inter?

"Così facile non so, niente è facile, però è bello. Spero di avere continuità".

Preferisci giocare prima o seconda punta?

"Da seconda punta mi sono sentito bene, col tempo imparerò a giocare da prima punta. Ma al fianco di Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Pio Esposito mi sento bene".

Nel secondo tempo avete sofferto un po'.

"Abbiamo affrontato una buona squadra. A volte si deve soffrire, lo abbiamo fatto bene e ci prendiamo questi tre punti".

Chivu per te è un padre calcistico?

"Padre non lo so, non è così vecchio. Magari uno zio...", dice ridendo.

Ma cosa ha di speciale?

"La grinta che trasmette ai calciatori. La sua esperienza da ex calciatore aiuta tanto".