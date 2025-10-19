La miglior difesa è l’attacco. Bonny docet. Ma anche Bastoni, in quel di Roma, ha detto la sua. Secondo la Gazzetta dello Sport il marcatore di serata vale a registro quanto i salvataggi del numero 95 di Cristian Chivu: 7 in pagella per entrambi. Il francese, giudicato però il migliore anche dalla Rosea - oltre che dalla Lega Serie A -, è stato definito una “scelta pia” dal quotidiano milanese che nel suo giudizio scrive: "Benedetta alla prima volata, lenta quanto efficace. Due di fila da titolare, due gol".

"Sottrae ossigeno a Soulé. Difende in avanti, sempre di più, aggressivo, come gli chiede il suo allenatore” il giudizio invece dell’altro migliore in campo di Chivu. Alessandro Bastoni. Partita altrettanto incisiva quella di Barella, Akanji e Sommer, entrambi a referto con un 6,5 in pagella. Mezzo punto in meno invece per Acerbi, Dumfries, Mkhitaryan, Dimarco. Seguiti dai due insufficienti Calhanoglu e Lautaro. "Fatica a dettare i tempi del gioco. Piace la sua dedizione al pressing, spesso molto alto. Esce quando l’Inter inizia a soffrire” si legge a proposito del turco che vanta mezzo punto in più del capitano: “Ammonito dopo 4 minuti, si innervosisce. Chivu lo calma nell’intervallo senza ottenere granché da un campione stremato dal lungo viaggio. A quel punto lo toglie” si legge nel giudizio su Lautaro Martinez. Insufficiente anche il subentrato Sucic, 5,5 per lui. Sufficienza piena per Pio Esposito, valutato 6,5 e Frattesi 6. Dimentica in fretta i i fischi previsti Cristian Chivu, tratto in salvo immediatamente dal pupillo Bonny. "Non tutto è perfetto ma la serie sì: è il sesto bingo consecutivo".