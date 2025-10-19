Debutto amaro con la maglia della Roma per Leon Bailey, tornato a disposizione di Gian Piero Gasperini dopo l'infortunio estivo per la partita persa ieri contro l'Inter. Arrivato ai microfoni di RAI Sport, il giamaicano offre la sua versione del match coi nerazzurri: "Abbiamo giocato contro un avversario molto forte, lo sapevamo da prima della partita. Avrei voluto avere un impatto migliore rispetto a quanto ho offerto, abbiamo controllato la seconda parte della partita ma il gol subito all'inizio ha pesato molto. Abbiamo comunque fatto una buona gara".

Alla Roma ieri è mancato soprattutto il gol, secondo Bailey: "Assolutamente, per vincere devi tirare e segnare. Non siamo riusciti a farlo, è qualcosa su cui dobbiamo lavorare. Ma sono sicuro che lo faremo presto". Chiosa sugli obiettivi dei capitolini: "Vogliamo la Champions, questo è il nostro obiettivo. Dobbiamo lavorare duro per ottenerlo e rialzarci quanto prima dopo questa sconfitta".