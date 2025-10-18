Uno degli osservati speciali del big match dell'Olimpico tra Roma e Inter sarà Manu Koné, obiettivo nerazzurro nel mercato estivo e alla fine rimasto nella Capitale. L'interesse del club di Viale della Liberazione, però, non è scemato e potrebbe riaccendersi in futuro, come evidenzia oggi il Corriere dello Sport. Anche perché il francese "all’Inter, inutile negarlo, ha strizzato l’occhio in estate sperando che la trattativa decollasse".

La Roma non ha aperto alla trattativa ed è riuscita a trattenerlo, ma nei prossimi mesi la missione potrebbe non essere più così facile. "Quella porta, però, è rimasta socchiusa, e l’esigenza di concretizzare a giugno delle plusvalenze, soprattutto se la Roma non dovesse centrare la Champions e se non riuscisse a ottenere la cifra sperata dal nuovo sponsor di maglia, potrebbe di nuovo essere spalancata - aggiunge il Corsport -. Il Psg lo segue, l’Inter non ha mai smesso di apprezzare le sue doti da mediano moderno. Chiunque volesse bussare a Trigoria, però, dovrebbe partire da una proposta da 55 milioni almeno".