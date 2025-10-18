S'interrompe la striscia positiva in Serie A della Roma di Gian Piero Gasperini che cade sotto i colpi dell'Inter tra le mura amiche dell'Olimpico. Risultato che l'allenatore della Roma commenta così a Sky Sport a margine del match: "Hermoso segue le mie indicazioni e ha fatto bene ad uscire così. Non dobbiamo fare fuorigioco, soprattutto su Bonny, non era il caso di rischiare. Potevamo prenderlo in velocità, ma non era una situazione assolutamente pericolosa, forse eravamo a inizio partita e non avevamo preso le misure. Magari dopo le Nazionali non riesci a fare questi movimenti e ce li siamo dimenticati un po', magari in Nazionale chiedono un'altra cosa. Peccato, è un episodio che ha determinato sicuramente la partita ma dobbiamo guardare anche al di là degli episodi. Esco dispiaciuto per il risultato ma anche convinto che faremo bene".

Il secondo tempo è pieno di buone notizie.

"Anche il primo. Nel secondo poi, nel finale soprattutto, mettendo tanti giocatori offensivi, vai nelle mischie e sui palloni alti. Anche nel primo tempo potevamo giocare così ma giocavamo con un'Inter forte, è normale avere difficoltà ma siamo usciti bene. Ci sono sconfitte che dispiacciono ma che ti danno altre cose".

Sulla formazione iniziale. Non su Dybala falso nove, ma il cambio di quattro uomini in termini di posizioni per l'assenza di Angelino.

"Secondo me ha funzionato bene anche questa sera, non è facile contro l'Inter ma nel secondo tempo abbiamo concesso veramente poco. A sinistra Wesley ha fatto un'ottima partita, Celik a destra altrettanto. Hanno avuto continuità, abbiamo avuto spinta che magari sulle fasce in altre partite abbiamo avuto meno ma va bene così, mi dispiace solo N'Dicka a destra, erano due mancini e preferivo fosse Hermoso ad uscire alto. Ci sono tanti destri che giocano a sinistra, uno doveva giocare da quella parte ma non c'entra con l'episodio del gol e con il resto".

Cosa vi siete detti con Chivu?

"Ho avuto la fortuna di conoscerlo nei pochi giorni che ho passato all'Inter, lui aveva un grosso problema e non riusciva a giocare e forse da lì in poi ha giocato pochissimo ma ho sempre apprezzato la persona. L'avevo incontrato già col Parma, mi piace molto, l'ho già detto ieri. Non era facile per lui entrare dopo Inzaghi e lo sta facendo con idee sue quindi tanti meriti".