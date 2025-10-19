Intensità, lotta e dinamismo. Sono state queste le parole chiave per riassumere la sfida tra Atalanta e Lazio, primo posticipo di questa domenica di Serie A. La Dea costruisce tanto e nella ripresa assedia la porta di Provedel a suon di tiri e occasioni veramente clamorose. Lookman si divora una rete con un colpo di testa alto, il portiere dei laziali è superlativo sempre sul nigeriano e Zappacosta colpisce in pieno il palo. La formazione di Sarri si difende con le unghie e con i denti, ottenendo un buon punto per quanto si è visto in campo. Quinto pari per la Dea, che resta ancora imbattuta.