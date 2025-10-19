Ha preso la parola dopo la partita contro l'Inter U23 anche il centrocampista dell'Alcione Milano Andrea Invernizzi, che in conferenza stampa ha commentato la sconfitta contro i ragazzi di Stefano Vecchi: "È stato un bel match, abbiamo dato il massimo fino all’ultimo minuto per pareggiarla. Non dobbiamo abbatterci per il risultato ma continuare a lavorare come abbiamo fatto finora".

Sulla nuova posizione in campo: "Mi sto trovando bene, io mi metto sempre a disposizione del mister, è lui che fa le scelte migliori per la squadra, io cerco solo di rendermi il più utile possibile". Chiusura sul problema accusato a fine match: "Ho preso un colpo al ginocchio in un contrasto di gioco a fine partita, ora fa un po’ male. Farò degli esami, spero non sia nulla di grave".