Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha duramente criticato ai microfoni di DAZN la scelta dell'arbitro Marinelli di concedere nel finale di gara il rigore che ha regalato tre punti al Milan.

"Questo è un errore enorme. Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Noi ci stiamo giocando la vita, bisogna anche capire che non si può fare una roba del genere - le sue parole -. E' scandalosa, è rimasto a terra 20 minuti, nemmeno è stato sfiorato. Brutto da vedere, non è una bella immagine. Per niente. Gimenez cade a terra come se fosse stato colpito in una maniera incredibile. Usciamo sconfitti in una maniera dolorosa".