Pensare all'Inter del futuro è sicuramente una delle prerogative di questa proprietà. Così i nerazzurri hanno messo nel mirino N'Guessan, attaccante francese classe 2008, molto duttile nel reparto offensivo e abile anche nelle vesti di esterno offensivo. Secondo quanto riferisce l'Equipe, sul giocatore di proprietà del Saint Etienne ci sarebbe però una folta concorrenza, certificata da club come Chelsea e Watford. Il giocatore si è ben disimpegnato anche al Mondiale U20, oltre ad aver totalizzato già otto presenze in Ligue 1. Così i club interessati hanno accelerato i contatti, in attesa dei prossimi passi.