Partita piena di falli e non senza errori secondo il parere della Gazzetta dello Sport nella sua moviola di Roma-Inter. "Al 2’, Mancini e Calhanoglu a duello: manata in viso del giallorosso, entrata fallosa del turco ma Massa sorvola su tutto - si legge a proposito della direzione di gara del fischietto di Imperia che all'Olimpico pecca -. Bastoni rischia su Celik in area: al limite. Al 34’, colpetto di Celik ad Acerbi: poco per sanzionare. Al 44' gamba alta di Koné a Lautaro vicino: manca un fischio. Al 2’ st, Ndicka (già “giallo”) è da secondo cartellino su Lautaro. Al 7’ st braccio fuori area di Acerbi: non è da sanzionare. Manca il giallo a Celik (20’ st).