Grande partita di resistenza per la difesa dell'Inter in casa della Roma, dove ieri sera la squadra di Cristian Chivu è passata subito in vantaggio e poi alzato le barricate difensive che le hanno permesso di tornare a casa con i tre punti. Un match fatto di "90 minuti di lotta, concentrazione e disciplina" come scrive Manuel Akanji su Instagram dove celebra il "lavoro fatto a Roma". "Continuiamo ad andare avanti" conclude l'ex City che poi si prende gli elogi e gli applausi dei compagni di squadra che irrompono, come solito fare con allegria e ironia. "Mamma mia" scrive Alessandro Bastoni, che trova eco in Nicolò Barella che sotto il post dello svizzero aggiunge: "Giocatore folle".