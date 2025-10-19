Durante l'assemblea dei soci del Barcellona per l'approvazione del bilancio, il presidente catalano Joan Laporta, stuzzicato da Joan Gaspart, ha rivelato che i Culé hanno rischiato di essere estromessi dalla prossima edizione di Champions League. "Il fatto che il Barcellona non sia una società a responsabilità limitata e non possa aumentare il suo capitale è stato uno degli argomenti che abbiamo usato per convincere la UEFA a ridurre la multa per violazione del Fair Play Finanziario da 60 milioni a 15 milioni. Volevano anche sanzionarci sportivamente non permettendoci di giocare nella prossima Champions League. Le leve finanziarie servono per evitare un'uscita straordinaria da parte dei soci e per alleviare la situazione in cui ci troviamo da quattro anni e mezzo".