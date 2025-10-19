Bonny continua a essere grande protagonista di questa Inter. L'attaccante ex Parma sta dimostrando di farsi trovare pronto nel migliore dei modi. Interessante la statistica di OptaPaolo: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre nel 2004/05, Ange-Yoan Bonny è l'unico giocatore dell'Inter ad aver sia segnato tre gol sia servito tre assist nelle sue prime sette presenze in nerazzurro nel massimo campionato. Un impatto sicuramente rilevante nell'economia del collettivo.