Bonny continua a essere grande protagonista di questa Inter. L'attaccante ex Parma sta dimostrando di farsi trovare pronto nel migliore dei modi. Interessante la statistica di OptaPaolo: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre nel 2004/05, Ange-Yoan Bonny è l'unico giocatore dell'Inter ad aver sia segnato tre gol sia servito tre assist nelle sue prime sette presenze in nerazzurro nel massimo campionato. Un impatto sicuramente rilevante nell'economia del collettivo. 

Data: Dom 19 ottobre 2025
Autore: Niccolò Anfosso
