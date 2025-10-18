È bastato un lampo, una fucilata in piena area di Ange-Yoan Bonny a regalare all'Inter un successo pesantissimo in quello che si prefigurava come il primo esame di maturità per i nerazzurri al cospetto della Roma capolista. Una vittoria sudata, in una gara ricca di intensità e contraddistinta anche da qualche momento spigoloso, che però permette all'Inter di allungare a cinque il filotto di successi e di portarsi in cima alla classifica insieme proprio ai giallorossi e al Napoli battuto dal Torino, aspettando il risultato del Milan di domani con la Fiorentina. Tre punti, come si suol dire, di platino per il gruppo di Cristian Chivu che inizia come meglio non poteva una settimana dipinta da tutti come il primo crocevia stagionale.

IL TABELLINO

ROMA-INTER 0-1

MARCATORE: 6' Bonny

ROMA: 99 Svilar; 22 Hermoso (74' 35 Baldanzi), 23 Mancini, 5 N'Dicka (54' 24 Ziolkowski); 19 Çelik, 17 Koné, 4 Cristante, 43 Wesley; 18 Soulé (80' 11 Ferguson), 7 Pellegrini (54' 9 Dobvyk); 21 Dybala (74' 31 Bailey).

In panchina: 32 Vasquez, 95 Gollini, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 12 Tsimikas, 61 Pisilli, 66 Sangare, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella (82' 7 Zielinski), 20 Calhanoglu (61' 16 Frattesi), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (82' 30 Carlos Augusto); 14 Bonny (69' 8 Sucic), 10 Lautaro Martinez (61' 94 Esposito).

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 17 Diouf, 31 Bisseck, 42 Palacios.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Massa Assistenti: Meli-Cecconi. Quarto ufficiale: Feliciani. VAR: Meraviglia. Assistente VAR: Abisso.

Note

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), N'Dicka (R), Ziolkwoski (R), Hermoso (R), Mkhitaryan (I), Sucic (I), Baldanzi (R)

Corner: 3-5

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

96' - FISCHIA MASSA, RIEN NE VA PLUS ALL'OLIMPICO!!! L'INTER BATTE LA ROMA 1-0 E AGGUANTA GIALLOROSSI E NAPOLI IN VETTA!!!

95' - Scontro aereo Kone-Mkhitaryan, Massa allungherà il recupero.

95' - Giallo per Baldanzi che viene anticipato da Zielinski mentre prova la conclusione dal limite dell'area.

93' - Controllo di mano di Dobvyk, sfuma un'azione per la Roma.

93' - Inter che si prende tutto il tempo per una rimessa laterale, Gasperini si lamenta.

91' - Prova un siluro dalla distanza Ferguson, palla che finisce dritta in Curva Sud.

90' - Cristante di testa manda fuori su calcio di punizione. Cinque di recupero.

89' - Fallo di Bastoni su Ziolkowski, punizione pericolosa per la Roma.

88' - Buon controllo di Dobvyk che poi si gira e calcia, tiro debole controllato da Sommer.

87' - Azione confusa in area interista, fermata da Massa per un fuorigioco di Baldanzi.

86' - Esposito protegge un pallone in area romanista e lo scarica su Akanji che colpisce mandando fuori.

84' - Mkhitaryan a un passo dal 2-0! Frattesi è bravissimo a sfondare a destra per poi appoggiare sull'armeno che colpisce l'esterno del palo con Svilar immobile.

83' - Esposito si prende un fallo da Koné, punizione per l'Inter che può alleggerire la pressione.

82' - Zielinski e Carlos Augusto ultimi cambi di Chivu: fuori Barella e Dimarco. Gasperini reclama perché gli interisti se la prendono comoda...

80' - Gasperini si gioca l'ultima carta: Ferguson al posto di Soulé.

79' - Trattenuta di Sucic su Baldanzi, ammonito anche il croato.

76' - Bailey si presenta con una veronica su tre avversari, poi Dumfries intercetta il cross di Wesley.

76' - Alta tensione all'Olimpico, duelli a tutto campo. Fallo su Koné.

75' - Ammonito anche Mkhitaryan. Fase della gara piuttosto aspra.

74' - Debutto in Serie A per Leon Bailey che entra al posto di Dybala. In campo anche Baldanzi per Hermoso.

73' - Mkhitaryan salta hermoso che lo trattiene vistosamente, ammonito anche lo spagnolo.

71' - Bastoni controlla e calcia al volo, palla deviata da Wesley che termina a pochi centimetri dal primo palo.

70' - Stavolta l'intervento di Ziolkowski su Esposito è rude e meritevole di giallo.

69' - Altro cambio nell'Inter: Bonny lascia il campo a Sucic.

68' - Wesley rice da Koné, punta Dumfries in area ma perde l'attimo giusto e calcia fuori.

67' - Pio Esposito riesce a giocare un pallone da terra, sfera che arriva a Bonny che contenuto da ZIolkowski calcia da appena fuori area mandando fuori.

67' - Fallo di Celik su Dimarco, Massa ci pensa un po' poi fischia la punizione.

65' - Bravo Ziolkowski ad anticipare Esposito, poi prova un rinvio lungo che colpisce in pieno Mkhitaryan.

64' - Lancio di Mancini a favorire lo strappo di Soulé, il cui rasoterra è parato da Sommer.

63' - Punizione per la Roma, che si è fatta più incisiva.

61' - Prime mosse per Chivu: fuori Calhanoglu per Frattesi, arriva anche il momento di Pio Esposito che rileva Lautaro.

59' - Erroraccio di Dovbyk: Sommer non perfetto sull'uscita da corner lascia la porta sguarnita, Soulé di testa appoggia per l'ucraino che da pochi metri manda alto di testa.

58' - Sfonda Dybala in area nerazzurra, appoggio della Joya a Celik che calcia trovando l'esterno della rete con una deviazione di Acerbi.

58' - Fallo fischiato a Dovbyk, grandi proteste di Gasperini.

55' - Cambi per la Roma: fuori Pellegrini e N'Dicka, dentro Dovbyk e Ziolkowski.

55' - Dybala calcia una bella punizione ma Sommer è reattivo e respinge a terra. Poi è bravissimo Akanji a chiudere su Koné.

53' - Sommer alza un colpo di testa di Hermoso, l'azione prosegue poi Acerbi commette per Massa fallo di mano a ridosso dell'area.

52' - Sommer chiude la porta a Dybala! Grande chance per l'argentino che scarta la difesa nerazzurra e calcia da posizione angolata trovando la respinta col gomito del portiere.

51' - Un rilancio di Bastoni diventa un assist clamoroso per Dumfries che si invola in area e prova la conclusione, Svilar respinge a terra.

48' - Lautaro colpisce di testa sul primo palo sul corner di Dimarco, ma non inquadra la porta.

47' - Primo corner della ripresa per l'Inter.

46' - Intervento deciso di N'Dicka su Lautaro. Ricordiamo che l'ivoriano è già ammonito...

21.48 - L'Inter batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

21.47 - Le due squadre stanno per rientrare in campo.

HALFTIME REPORT - Il lampo perfetto: dopo soli sei minuti di gioco l'Inter indirizza a proprio favore questo match contro la Roma grazie allo sprint micidiale di Ange-Yoan Bonny che elude il fuorigioco giallorosso e batte di prepotenza Svilar. I nerazzurri provano poi ad approfittare dell'onda lunga del vantaggio immediato prima che la Roma riordini le idee e provi a dire la sua, in un match comunque molto intenso e godibile.

45' + 1' - Massa decreta la fine del primo tempo: Inter a riposo avanti per 1-0 sulla Roma grazie al gol di Bonny.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Barella prova il lancio in verticale per Dumfries, bravo Mancini a chiudere sul neerlandese subendo anche fallo.

40' - Trattenuta rugbystica di N'Dicka su Bonny, giallo inevitabile per il difensore giallorosso.

39' - Mkhitaryan tenta l'uno-due con Dimarco, Celik riesce ad anticipare il nerazzurro.

37' - Ottimo ripiegamento difensivo di Pellegrini che di petto appoggia un pallone a Svilar sminando una situazione pericolosa.

36' - Sgambetto di Dumfries a Wesley, la Roma chiede il giallo ma Massa non è di questo avviso.

35' - Akanji con altri due vanno ad aggredire Pellegrini, fallo dello svizzero.

34' - Dumfries cerca il dialogo con Calhanoglu, il cui lancio però è troppo profondo per l'olandese e termina fuori.

32' - Contatto Acerbi-Soulé davanti a Sommer, a terra il difensore nerazzurro. L'argentino rifila una manata sulla schiena ad Acerbi che però fa un po' una 'scena madre'...

30' - Cross insidioso di Wesley che né Celik né Soulé riescono a intercettare per ribadire in porta.

28' - Lautaro si lamenta per una trattenuta poco ortodossa di Mancini non sanzionata da Massa. Poi Calhanoglu calcia dopo un altro pallone recuperato nella metà campo offensiva, pallone alto.

27' - Corner per la Roma, stavolta è NDicka che arriva di testa sul lancio di Dybala mandando fuori.

26' - Acerbi anticipa Dybala, ma secondo Massa lo fa fallosamente.

23' - Dimarco prova un filtrante sul quale era pronto a ricevere Lautaro, Mancini mette il piede e anticipa. Poi il 32 nerazzurro prova una conclusione senza troppe velleità, pallone fuori.

21' - Celik atterra alle spalle Dimarco, poi si lamenta invitando il nerazzurro ad alzarsi.

14' - Bastoni ruba palla a NDicka a ridosso dell'area romanista e appoggia per Mkhitaryan, che si intestardisce nel cercare la conclusione mandando alto. Barella si dispera, era in un'ottima posizione.

13' - Prova Cristante di testa sul corner, palla che finisce pochi centimetri sopra la traversa. Anticipato Bastoni sullo stacco di testa.

12' - Spunto di Pellegrini che prova il tiro, pallone deviato da Mkhitaryan: sarà calcio d''angolo.

12' - Akanji controlla l'incursione di Wesley consentendo a Sommer di uscire e bloccare un pallone.

10' - Calhanoglu prova dalla lunga distanza, Svilar si accuccia sul pallone bloccandolo.

8' - Inter ringalluzzita dalla rete, corner per i nerazzurri

IL GOL DI BONNY: Partenza fulminea dell'attaccante francese su un lancio dalle retrovie di Barella, Ndicka bruciato nell'applicazione del fuorigioco con Bonny che tutto solo davanti a Svilar lo buca colpendolo di potenza facendogli passare la palla praticamente sotto il corpo.

6' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! ANGEEEEEEEEEEE-YOOOOOOOOAAAAAAAANN BOOOOOOOOOOOONNYYYYYY!!!

4' - Subito un cartellino giallo per Lautaro Martinez, che atterra Wesley lanciato in avanti.

3' - La Roma regala un contropiede all'Inter, Lautaro serve Barella il cui lancio per Bonny è fuori misura.

2' - Fallo di Calhanoglu a metà campo su Mancini, il turco viene colpito involontariamente al volto.

20.46 - Sarà della Roma il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.44 - Cristante e Lautaro Martinez davanti a Massa per il sorteggio del campo.

20.42 - Roma e Inter entrano in campo. Cornice meravigliosa questa sera.

20.41 - Squadre pronte a entrare in campo, in un Olimpico tutto esaurito.

20.34 - Squadre rientrate negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio all'Olimpico.

