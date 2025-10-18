È bastato un lampo, una fucilata in piena area di Ange-Yoan Bonny a regalare all'Inter un successo pesantissimo in quello che si prefigurava come il primo esame di maturità per i nerazzurri al cospetto della Roma capolista. Una vittoria sudata, in una gara ricca di intensità e contraddistinta anche da qualche momento spigoloso, che però permette all'Inter di allungare a cinque il filotto di successi e di portarsi in cima alla classifica insieme proprio ai giallorossi e al Napoli battuto dal Torino, aspettando il risultato del Milan di domani con la Fiorentina. Tre punti, come si suol dire, di platino per il gruppo di Cristian Chivu che inizia come meglio non poteva una settimana dipinta da tutti come il primo crocevia stagionale.
IL TABELLINO
ROMA-INTER 0-1
MARCATORE: 6' Bonny
ROMA: 99 Svilar; 22 Hermoso (74' 35 Baldanzi), 23 Mancini, 5 N'Dicka (54' 24 Ziolkowski); 19 Çelik, 17 Koné, 4 Cristante, 43 Wesley; 18 Soulé (80' 11 Ferguson), 7 Pellegrini (54' 9 Dobvyk); 21 Dybala (74' 31 Bailey).
In panchina: 32 Vasquez, 95 Gollini, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 12 Tsimikas, 61 Pisilli, 66 Sangare, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy.
Allenatore: Gian Piero Gasperini
INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella (82' 7 Zielinski), 20 Calhanoglu (61' 16 Frattesi), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (82' 30 Carlos Augusto); 14 Bonny (69' 8 Sucic), 10 Lautaro Martinez (61' 94 Esposito).
In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 17 Diouf, 31 Bisseck, 42 Palacios.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Massa Assistenti: Meli-Cecconi. Quarto ufficiale: Feliciani. VAR: Meraviglia. Assistente VAR: Abisso.
Note
Ammoniti: Lautaro Martinez (I), N'Dicka (R), Ziolkwoski (R), Hermoso (R), Mkhitaryan (I), Sucic (I), Baldanzi (R)
Corner: 3-5
Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.
RIVIVI IL LIVE
96' - FISCHIA MASSA, RIEN NE VA PLUS ALL'OLIMPICO!!! L'INTER BATTE LA ROMA 1-0 E AGGUANTA GIALLOROSSI E NAPOLI IN VETTA!!!
95' - Scontro aereo Kone-Mkhitaryan, Massa allungherà il recupero.
95' - Giallo per Baldanzi che viene anticipato da Zielinski mentre prova la conclusione dal limite dell'area.
93' - Controllo di mano di Dobvyk, sfuma un'azione per la Roma.
93' - Inter che si prende tutto il tempo per una rimessa laterale, Gasperini si lamenta.
91' - Prova un siluro dalla distanza Ferguson, palla che finisce dritta in Curva Sud.
90' - Cristante di testa manda fuori su calcio di punizione. Cinque di recupero.
89' - Fallo di Bastoni su Ziolkowski, punizione pericolosa per la Roma.
88' - Buon controllo di Dobvyk che poi si gira e calcia, tiro debole controllato da Sommer.
87' - Azione confusa in area interista, fermata da Massa per un fuorigioco di Baldanzi.
86' - Esposito protegge un pallone in area romanista e lo scarica su Akanji che colpisce mandando fuori.
84' - Mkhitaryan a un passo dal 2-0! Frattesi è bravissimo a sfondare a destra per poi appoggiare sull'armeno che colpisce l'esterno del palo con Svilar immobile.
83' - Esposito si prende un fallo da Koné, punizione per l'Inter che può alleggerire la pressione.
82' - Zielinski e Carlos Augusto ultimi cambi di Chivu: fuori Barella e Dimarco. Gasperini reclama perché gli interisti se la prendono comoda...
80' - Gasperini si gioca l'ultima carta: Ferguson al posto di Soulé.
79' - Trattenuta di Sucic su Baldanzi, ammonito anche il croato.
76' - Bailey si presenta con una veronica su tre avversari, poi Dumfries intercetta il cross di Wesley.
76' - Alta tensione all'Olimpico, duelli a tutto campo. Fallo su Koné.
75' - Ammonito anche Mkhitaryan. Fase della gara piuttosto aspra.
74' - Debutto in Serie A per Leon Bailey che entra al posto di Dybala. In campo anche Baldanzi per Hermoso.
73' - Mkhitaryan salta hermoso che lo trattiene vistosamente, ammonito anche lo spagnolo.
71' - Bastoni controlla e calcia al volo, palla deviata da Wesley che termina a pochi centimetri dal primo palo.
70' - Stavolta l'intervento di Ziolkowski su Esposito è rude e meritevole di giallo.
69' - Altro cambio nell'Inter: Bonny lascia il campo a Sucic.
68' - Wesley rice da Koné, punta Dumfries in area ma perde l'attimo giusto e calcia fuori.
67' - Pio Esposito riesce a giocare un pallone da terra, sfera che arriva a Bonny che contenuto da ZIolkowski calcia da appena fuori area mandando fuori.
67' - Fallo di Celik su Dimarco, Massa ci pensa un po' poi fischia la punizione.
65' - Bravo Ziolkowski ad anticipare Esposito, poi prova un rinvio lungo che colpisce in pieno Mkhitaryan.
64' - Lancio di Mancini a favorire lo strappo di Soulé, il cui rasoterra è parato da Sommer.
63' - Punizione per la Roma, che si è fatta più incisiva.
61' - Prime mosse per Chivu: fuori Calhanoglu per Frattesi, arriva anche il momento di Pio Esposito che rileva Lautaro.
59' - Erroraccio di Dovbyk: Sommer non perfetto sull'uscita da corner lascia la porta sguarnita, Soulé di testa appoggia per l'ucraino che da pochi metri manda alto di testa.
58' - Sfonda Dybala in area nerazzurra, appoggio della Joya a Celik che calcia trovando l'esterno della rete con una deviazione di Acerbi.
58' - Fallo fischiato a Dovbyk, grandi proteste di Gasperini.
55' - Cambi per la Roma: fuori Pellegrini e N'Dicka, dentro Dovbyk e Ziolkowski.
55' - Dybala calcia una bella punizione ma Sommer è reattivo e respinge a terra. Poi è bravissimo Akanji a chiudere su Koné.
53' - Sommer alza un colpo di testa di Hermoso, l'azione prosegue poi Acerbi commette per Massa fallo di mano a ridosso dell'area.
52' - Sommer chiude la porta a Dybala! Grande chance per l'argentino che scarta la difesa nerazzurra e calcia da posizione angolata trovando la respinta col gomito del portiere.
51' - Un rilancio di Bastoni diventa un assist clamoroso per Dumfries che si invola in area e prova la conclusione, Svilar respinge a terra.
48' - Lautaro colpisce di testa sul primo palo sul corner di Dimarco, ma non inquadra la porta.
47' - Primo corner della ripresa per l'Inter.
46' - Intervento deciso di N'Dicka su Lautaro. Ricordiamo che l'ivoriano è già ammonito...
-----
21.48 - L'Inter batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!
21.47 - Le due squadre stanno per rientrare in campo.
HALFTIME REPORT - Il lampo perfetto: dopo soli sei minuti di gioco l'Inter indirizza a proprio favore questo match contro la Roma grazie allo sprint micidiale di Ange-Yoan Bonny che elude il fuorigioco giallorosso e batte di prepotenza Svilar. I nerazzurri provano poi ad approfittare dell'onda lunga del vantaggio immediato prima che la Roma riordini le idee e provi a dire la sua, in un match comunque molto intenso e godibile.
----
45' + 1' - Massa decreta la fine del primo tempo: Inter a riposo avanti per 1-0 sulla Roma grazie al gol di Bonny.
45' - Ci sarà un minuto di recupero.
44' - Barella prova il lancio in verticale per Dumfries, bravo Mancini a chiudere sul neerlandese subendo anche fallo.
40' - Trattenuta rugbystica di N'Dicka su Bonny, giallo inevitabile per il difensore giallorosso.
39' - Mkhitaryan tenta l'uno-due con Dimarco, Celik riesce ad anticipare il nerazzurro.
37' - Ottimo ripiegamento difensivo di Pellegrini che di petto appoggia un pallone a Svilar sminando una situazione pericolosa.
36' - Sgambetto di Dumfries a Wesley, la Roma chiede il giallo ma Massa non è di questo avviso.
35' - Akanji con altri due vanno ad aggredire Pellegrini, fallo dello svizzero.
34' - Dumfries cerca il dialogo con Calhanoglu, il cui lancio però è troppo profondo per l'olandese e termina fuori.
32' - Contatto Acerbi-Soulé davanti a Sommer, a terra il difensore nerazzurro. L'argentino rifila una manata sulla schiena ad Acerbi che però fa un po' una 'scena madre'...
30' - Cross insidioso di Wesley che né Celik né Soulé riescono a intercettare per ribadire in porta.
28' - Lautaro si lamenta per una trattenuta poco ortodossa di Mancini non sanzionata da Massa. Poi Calhanoglu calcia dopo un altro pallone recuperato nella metà campo offensiva, pallone alto.
27' - Corner per la Roma, stavolta è NDicka che arriva di testa sul lancio di Dybala mandando fuori.
26' - Acerbi anticipa Dybala, ma secondo Massa lo fa fallosamente.
23' - Dimarco prova un filtrante sul quale era pronto a ricevere Lautaro, Mancini mette il piede e anticipa. Poi il 32 nerazzurro prova una conclusione senza troppe velleità, pallone fuori.
21' - Celik atterra alle spalle Dimarco, poi si lamenta invitando il nerazzurro ad alzarsi.
14' - Bastoni ruba palla a NDicka a ridosso dell'area romanista e appoggia per Mkhitaryan, che si intestardisce nel cercare la conclusione mandando alto. Barella si dispera, era in un'ottima posizione.
13' - Prova Cristante di testa sul corner, palla che finisce pochi centimetri sopra la traversa. Anticipato Bastoni sullo stacco di testa.
12' - Spunto di Pellegrini che prova il tiro, pallone deviato da Mkhitaryan: sarà calcio d''angolo.
12' - Akanji controlla l'incursione di Wesley consentendo a Sommer di uscire e bloccare un pallone.
10' - Calhanoglu prova dalla lunga distanza, Svilar si accuccia sul pallone bloccandolo.
8' - Inter ringalluzzita dalla rete, corner per i nerazzurri
IL GOL DI BONNY: Partenza fulminea dell'attaccante francese su un lancio dalle retrovie di Barella, Ndicka bruciato nell'applicazione del fuorigioco con Bonny che tutto solo davanti a Svilar lo buca colpendolo di potenza facendogli passare la palla praticamente sotto il corpo.
6' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! ANGEEEEEEEEEEE-YOOOOOOOOAAAAAAAANN BOOOOOOOOOOOONNYYYYYY!!!
4' - Subito un cartellino giallo per Lautaro Martinez, che atterra Wesley lanciato in avanti.
3' - La Roma regala un contropiede all'Inter, Lautaro serve Barella il cui lancio per Bonny è fuori misura.
2' - Fallo di Calhanoglu a metà campo su Mancini, il turco viene colpito involontariamente al volto.
-----
20.46 - Sarà della Roma il calcio d'inizio del match: PARTITI!
20.44 - Cristante e Lautaro Martinez davanti a Massa per il sorteggio del campo.
20.42 - Roma e Inter entrano in campo. Cornice meravigliosa questa sera.
20.41 - Squadre pronte a entrare in campo, in un Olimpico tutto esaurito.
20.34 - Squadre rientrate negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio all'Olimpico.
-----
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 22:48 Roma-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:47 Roma-Inter, le pagelle - Mkhitaryan instancabile, Dimarco attento ovunque. Esposito incide
- 22:46 Chivu completa la scalata: Bonny stende la Roma all'Olimpico, col suo gol l'Inter riassapora la vetta
- 22:44 Roma-Inter, Fischio Finale - La miglior difesa è l'attacco: Bonny risolve la battaglia dell'Olimpico. Per Chivu tre punti di Capitale importanza
- 22:35 liveIl POST PARTITA di ROMA-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 20:33 Marotta a DAZN: "Chivu scelta molto ponderata, ha gestito con tranquillità le critiche eccessive arrivate dall'esterno"
- 20:28 Marotta a Sky: "L'obiettivo è fare il massimo sul piano sportivo e ottenere il massimo in termini di ricavi"
- 20:25 Roma, Massara a DAZN: "Inter squadra fortissima, servirà una prestazione quasi perfetta per metterla in difficoltà"
- 20:25 Roma, Massara a Sky: "L'Inter è stata finalista di Champions pochi mesi fa. Gasp l'avrà preparata benissimo"
- 20:24 Calhanoglu a Sky: "Siamo tornati carichi dopo la sosta. Stasera test per capire il nostro posto"
- 20:19 Hermoso a Sky: "Sappiamo che squadra è l'Inter, sarà una bella partita con grande intensità"
- 20:17 Roma, Hermoso a DAZN: "L'Inter ha grande qualità, dobbiamo mettere in campo ciò che abbiamo preparato in settimana"
- 20:17 Calhanoglu a DAZN: "La Roma sta bene, noi stiamo ritrovando il ritmo. Serviranno concentrazione e lucidità"
- 20:04 Albertosi: "Sebastiano Esposito può diventare uno da grande squadra. Caprile dà sicurezza"
- 20:02 Totti: "Roma-Inter partita diversa, importante e troppo sentita. Ne abbiamo perse tantissime"
- 20:00 Il Napoli inciampa a Torino: Simeone fa valere la legge dell'ex infliggendo il secondo ko in campionato a Conte
- 19:59 Vieri: "Chivu mi piace, per ora l'Inter va alla grande. Bonny o Esposito? Sono bravi tutti e due"
- 19:47 Sky - Roma-Inter, curiosità dagli spogliatoi: Acerbi scenderà in campo con lo scarpino bucato
- 19:43 Calhanoglu a ITV: "Vogliamo riprendere a correre, il gioco di Gasperini lo conosciamo"
- 19:34 Fognini, messaggio per Esposito: "Goditi la fama, hai un futuro bellissimo davanti a te. Come dice Chivu..."
- 19:20 Di Biagio: "Roma mina vagante, potrebbe fare uno scherzetto a un'Inter forte. Pronostico? Sarò contento in ogni caso"
- 19:06 Nottingham Forest, anche Mancini nella rosa dei candidati per il dopo-Postecoglou. Spalletti impossibile
- 18:51 Amendola scherza: "La più mia grande bugia? Sono felice di essere alla 'Festa del Cinema' mentre c'è Roma-Inter"
- 18:37 Abete: "Bisogna andare ai Mondiali. Euro2032 per forza insieme alla Turchia per un motivo"
- 18:23 Napoli, Manna spiega: "McTominay e Hojlund fuori? Abbiamo deciso di comune accordo di preservarli"
- 18:09 Toni: "Pio Esposito, piedi per terra e il futuro è suo. Chivu? All'inizio se ne parlava male, facciamolo lavorare"
- 17:54 Mancini torna ad allenare? Confidenza a degli amici: l'ex CT in lizza per il Manchester United
- 17:40 Alcione Milano, Cusatis: "Derby bel momento per il nostro movimento. Il rigore? Scelta giusta"
- 17:25 Collovati: "Gasperini forse non era pronto per l'Inter. Chivu bene dopo l'impatto negativo"
- 17:12 Torino-Napoli, due forfait dell'ultima ora per Conte: out McTominay e Hojlund. Tra 7 giorni c'è l'Inter
- 16:57 La Serie A riparte pianissimo dopo la sosta: due 0-0 soporiferi in Pisa-Verona e Lecce-Sassuolo
- 16:43 Nainggolan: "Voglio ancora giocare, in campo finché mi divertirò. Ho avuto una grande carriera"
- 16:29 Caressa: "Troppi orari in Serie A. Non posso alzarmi ogni giorno e chiedermi che partite ci siano"
- 16:14 Napoli-Inter, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia. Maradona già sold-out
- 16:00 Per l'Inter il caso Joao Mario con lo Sporting Lisbona è chiuso. Il TAS: "Logiche dell'operazione poco chiare"
- 15:45 Como, Ludi su Nico Paz: "C'è un contratto col Real. A meno che arrivi qualcuno con un'offerta più alta..."
- 15:30 Amantino Mancini: "Roma-Inter gara dura. Nerazzurri candidati allo scudetto, ma il campionato è lungo"
- 15:15 Allegri: "Gli infortuni con le Nazionali capitano, ma non possiamo tornare indietro". Poi suggerisce una soluzione
- 15:00 Crystal Palace, Glasner annuncia l'addio di Guéhi: "Offerto nuovo contratto ma lui ha detto no"
- 14:45 Qui Roma - Rifinitura completata. Risposte confortanti da Dybala, Gasperini valuta una nuova idea
- 14:30 Iddrissou: "Mondiale U20 esperienza fantastica. Contento anche per la convocazione in Serie C"
- 14:15 Condò: "L'Inter di Chivu è la più tartassata dal calendario. Oggi la Roma, tre gare top in otto giorni"
- 14:00 Sabatini: "Roma-Inter è la partita mia e di Mihajlovic. Chivu intelligente, un allenatore Sabatini-style"
- 13:45 videoCarbone: "Oggi era fondamentale la prestazione. Marello sta crescendo, Zouin se in forma è devastante"
- 13:30 Bergomi: "Esposito o Camarda? Ora è meglio Pio, che all'Inter è in una situazione ideale. Chivu con la Roma..."
- 13:15 Inter-Napoli, gli Up&Down: Zouin ispira e segna, Iddrissou e Pinotti lo seguono
- 13:00 Tardelli: "Non è un caso che l'Inter sia l'unica italiana vicina alla vittoria della Champions". Poi incensa Barella
- 12:45 Corsera - Roma-Inter prova del nove per le due squadre, ma anche per lo stesso Gasperini
- 12:30 Candela: "Il segreto di Chivu è farsi rispettare senza gridare. All'Inter sfida difficile dopo Inzaghi, ma ha accettato perché ha carattere"
- 12:30 Primavera, l'Inter di Carbone torna a vincere dopo quasi 2 mesi: 3-0 secco al Napoli
- 12:16 Cudicini svela: "L'Inter mi aveva invitato a un provino, mio padre chiamò il Milan"
- 12:02 La Repubblica - Gasperini ritrova Chivu. A Novara l'ultima con l'Inter: il suo regno durò appena cinque partite
- 11:48 GdS - Roma-Inter è una partita verità e vale di più dei tre punti: ecco perché
- 11:34 TS - Rebus argentino per Chivu e Gasp: Dybala vs Lautaro? Certezza Soulé e Bonny
- 11:20 Terim: "Yildiz il migliore della Turchia? Piano, abbiamo una stella come Calhanoglu che all'Inter fa la differenza"
- 11:05 GdS - Milan, Pulisic ai box: quante partite salterà. La speranza del Milan è di riaverlo nel derby con l'Inter
- 10:51 Il doppio ex Prohaska: "Roma-Inter finisce pari, Mkhitaryan è cervello e piedi. Oriali? Il suo sangue è nerazzurro"
- 10:37 CdS - Difesa e attacco, età e situazione economico-finanziaria: Roma-Inter sono due poli opposti
- 10:22 GdS - Olimpico sold-out per Roma-Inter: gioco di luci prima del match, prevista una coreografia importante
- 10:08 CdS - Thuram, prudenza massima: riposo anche in Champions, l'obiettivo è la convocazione per il big match di Napoli
- 09:54 GdS - Derby argentino Soulé-Lautaro, ma tra i due non c'è storia. Entrambi già decisivi nei match tra Roma e Inter
- 09:39 CdS - Lautaro all'Olimpico dopo l'Argentina: l'anno scorso gol decisivo alla Roma. Al suo fianco Bonny in pole
- 09:25 GdS - Chivu, da giocatore no al Real Madrid per l'Inter: Roma l'ha amato, ma oggi l'Olimpico lo fischierà
- 09:11 Qui Roma - Dubbi da sciogliere per Gasperini: doppio ballottaggio per Dybala, Tsimikas e Rensch per una maglia
- 08:57 Nainggolan: "L'Inter è cambiata, ma resta la più forte. Barella simile a me, se discutiamo Calhanoglu andiamo tutti a casa"
- 08:43 CdS - Koné ha strizzato l'occhio all'Inter sperando la trattativa decollasse: la Roma potrebbe riaprire la porta
- 08:29 GdS - Roma-Inter, rebus attacco: Esposito insidia sia Lautaro che Bonny. Curiosità su Calligaris
- 08:15 Preview Roma-Inter - Chivu ha solo un dubbio: chi con Lautaro?
- 00:31 Zanetti: "Lautaro è un modello per l'Inter, mi ha reso felice. Noi argentini troviamo un'atmosfera molto familiare in nerazzurro"
- 00:00 Prendere o lasciare