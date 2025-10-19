Paolo Di Canio, presente negli studi di Sky Sport, ha analizzato la situazione della Juventus, citando anche l'inter a titolo esemplificativo: "Dalla società e dallo staff tecnico, cosa è mancato in questi anni? Uomini di calcio e italiani, o che hanno masticato il calcio italiano per anni. Il Milan vince l'ultimo scudetto con una società straniera, ma c'erano i Maldini. L'Inter ha Zanetti vicepresidente, Marotta è diventato presidente e a cascata lo staff tecnico", le parole raccolte dai colleghi di Tuttojuve.com.