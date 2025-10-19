Si può già parlare di affare Ange-Yoan Bonny per l'Inter? A questa domanda risponde Hernanes negli studi di DAZN: "Non capisco tanto di mercato, però dico: invece di spendere 50 milioni per Ademola Lookman, con Bonny possiamo dire che l'Inter ha fatto un affare. Perché è l'uomo giusto al momento giusto, in una squadra che già funzionava. Lui ha dato il tocco finale".