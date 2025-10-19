A 17 anni di distanza dalla sua vittoria in MotoGp, vittoria cruciale per la conquista dell'ottavo Mondiale della sua carriera, Valentino Rossi concede uno storico bis ma stavolta con le quattro ruote, trionfando nella Otto Ore di Indianapolis insieme al belga Charles Weerts e al sudafricano Kelvin van der Linde, suoi compagni di equipaggio. Un successo storico che l'Inter, squadra della quale il pilota di Tavullia è grande tifoso, celebra sul suo profilo X.

Sezione: News / Data: Dom 19 ottobre 2025 alle 18:56
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
