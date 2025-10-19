La sfida di martedì tra Union Saint-Gilloise e l'Inter rappresenta un inedito nella storia delle Coppe europee, mentre per i nerazzurri segnerà il ritorno in Belgio dopo vent'anni. L'Inter ha vinto le ultime tre partite contro squadre belghe, la più recente delle quali è stata quella contro l'Anderlecht, 3-1 in trasferta e 3-0 in casa, nella fase a gironi della Champions League 2004/05.

Sono quattro le vittorie dell'Inter nelle otto partite contro squadre belghe a fronte di due pareggi e due sconfitte, anche se il successo appena citato in quel di Bruxelles è stato il primo in Belgio alla quarta visita.