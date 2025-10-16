“Un grande onore per me assumere il ruolo di Capo Delegazione”. Con queste parole, affidate ai propri profili social, Sara Gama ha commentato la nomina ufficiale arrivata ieri, che la vedrà affiancare la Nazionale femminile guidata da Andrea Soncin. L’ex capitana azzurra raccoglie così il testimone dell’ex compagna di squadra Chiara Marchitelli, che aveva assunto l’incarico nel luglio 2024.
“Accompagnerò questa squadra, questo staff e tutte le persone che lavorano per la Nazionale Italiana Femminile di calcio, affiancandole e supportando il nostro ambiente al meglio delle mie capacità, come ho sempre cercato di fare da giocatrice e ora proverò a continuare a fare da dirigente. Per la nostra maglia Azzurra, sempre”, ha scritto Gama, visibilmente emozionata per l’inizio di questa nuova avventura.
Dopo quasi 18 anni in maglia azzurra, 140 presenze e la partecipazione a un Mondiale e quattro Europei (cinque, contando quello vinto nel 2008 con l’Under 19), Gama torna dunque nella “sua” Nazionale, questa volta in un ruolo dirigenziale.
Come ricordato dalla FIGC nel comunicato ufficiale, la 36enne triestina — storica capitana della Juventus e simbolo della rinascita del calcio femminile italiano — avrà ora il compito di guidare e rappresentare il gruppo azzurro, contribuendo con la sua esperienza e il suo carisma a scrivere un nuovo, importante capitolo nella storia del movimento femminile italiano.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
