"La partita di Roma ha sancito, qualora ve ne fosse bisogno, che l'Inter è tornata. Bonny, Barella ed Esposito i migliori in campo, e ora verso il big match col Napoli", comincia così il classico Podcast di FcInterNews in cui Andrea Bosio racconta la vittoria dei nerazzurri all'Olimpico di Roma. A seguire il podcast: buon ascolto.

