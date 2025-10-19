"Il successo dell’Inter, autorevole per il modo in cui ha condotto la partita, ha dimostrato che i nerazzurri sono in netta crescita". Lo sottolinea Arrigo Sacchi nell'analisi proposta sulle colonne de La Gazzetta dello Sport nel day after dell'Olimpico che ha visto l'Inter battere la Roma e agganciarla a quota 15 punti insieme al Napoli.

"Piano piano si sta cominciando a vedere il lavoro di Cristian Chivu che non deve aver trascorso un periodo tranquillo appena è sbarcato sulla panchina al posto di Simone Inzaghi - prosegue Sacchi -. Chivu aveva fatto molto bene a Parma sul finire della passata stagione e ora sta facendo vedere su un grande palcoscenico come quello dell’Inter le sue qualità. E poi c’è Bonny che, prestazione dopo prestazione, mi sta convincendo sempre di più: attaccante moderno, che gioca con la squadra e per la squadra, che sa pressare e sa attaccare gli spazi, e che è capace anche di buttarla dentro. La Roma avrebbe potuto pareggiare, ne ha avuto le occasioni e forse è stata un po’ sfortunata, ma pure i nerazzurri hanno creato pericoli ai giallorossi e sono andati vicino al raddoppio. Devo dire che l’Inter ha interpretato perfettamente la partita, ha saputo aspettare, colpire e ribattere sempre colpo su colpo, non dando tregua all’avversario. Per i giallorossi, che sono al primo campionato con Gasperini, questa sconfitta non deve certo essere motivo di dramma o di depressione. C’è molto da lavorare, ma questo si sa, e a Gasperini non mancherà la volontà per mettere sotto torchio i suoi ragazzi. In pochi mesi ha già costruito una squadra che sta lì davanti in classifica, che conosce i principi di gioco, e dunque bisogna essere soddisfatti di ciò che finora si è raggiunto. L’importante è non fermarsi e non abbattersi. La strada intrapresa è quella giusta".