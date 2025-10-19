Grazie ad una doppietta di Leao, il Milan ribalta la Fiorentina a San Siro e vola al primo posto in classifica, a +1 sul terzetto composto da Inter, Napoli e Roma.
Succede tutto nel secondo tempo. Prima il gol dell'ex nerazzurro Gosens, poi la doppietta del portoghese. Polemiche nel finale per il rigore concesso in favore del Milan per un tocco di Parisi sul volto di Gimenez. Un contatto che ricorda tantissimo quello non punito di Thuram su Bonny nell'ultimo Juventus-Inter.
In questo caso l'arbitro è stato richiamato dal Var e ha concesso il rigore ai padroni di casa dopo aver visionato il contatto. Cosa che non è successa a Torino con il gol di Adzic che ha poi deciso il Derby d'Italia.
Dom 19 ottobre 2025 alle 22:44
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
