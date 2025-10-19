L'exploit di Ange-Yoan Bonny con la maglia dell'Inter fa rumore anche in Francia, dove L'Equipe, lo storico quotidiano sportivo transalpino, mette in evidenza i suoi numeri di questo avvio di stagione in nerazzurro. Raccogliendo anche dei pareri di chi lo conosce bene, come ad esempio Landry Chauvin, l'ex allenatore della Nazionale Under 19 francese che lo lanciò nel 2021: "Sa di essere sostanzialmente il vice di Marcus Thuram, è intelligente. Ma appena si apre una porta... Non scende mai in campo pensando di dover segnare perché è una cosa che serve a sé stesso: è sempre al servizio della squadra. È un gran lavoratore. Non so se sia legato alla cultura del lavoro in Italia, ma fa tutto quello che deve fare. Non parte mai titolare, ma sta bruciando le tappe".

Chauvin prosegue ricordando la prima volta che incrociò Bonny a Clairefontaine, in un inverno contraddistinto da abbondanti nevicate: "È un ragazzo grande e forte, e non è affatto il prototipo del centravanti al quale ero affezionato all'inizio. E poi, dimostrava da subito di estremamente dotato tecnicamente, davvero sorprendente. Piede destro, piede sinistro, era sempre molto a suo agio".