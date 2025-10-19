Commento decisamente lusinghiero da parte di Serse Cosmi nei confronti dell'Inter per l'acquisto di Ange-Yoan Bonny. Dagli studi di Sport Mediaset, l'ex allenatore del Perugia evidenzia: "Bonny è stato acquistato, a differenza di Pio Esposito, pagandolo meno di Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk. Questo per far capire che esistono situazioni occasionali ma anche di grande competenza. Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin hanno mostrato grande competenza".