Mattatore della Juventus nella gara di quest'oggi al Sinigaglia, Nico Paz conquista un nuovo attestato di stima dal tecnico del Como Cesc Fabregas. Che parla così ai microfoni di DAZN della stella argentina dei lariani: "Io credo in Nico Paz, che è un campione. Se stiamo portando Nico Paz a un altro livello è anche merito di quello che Arsène Wenger mi ha dato. Sono molto fiducioso sul suo futuro, perché capisco quando un giocatore ha la testa per diventare un top, se continua così può arrivare dove vuole".