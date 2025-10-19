Dopo l'analisi a caldo fatta alle varie emittenti televisive dove ha anche espresso la gioia e la soddisfazione per risultato e per il clean sheet, Yann Sommer esulta anche sui social, su Instagram nella fattispecie dove sottolinea: "Niente batte queste emozioni". Emozioni che parlano di vittoria e di vetta ritrovata. In attesa sì del Milan, ma la squadra di Chivu dalla Capitale ha mandato un messaggio inequivocabile: l'Inter è tornata.