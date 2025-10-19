Il successo nerazzurro contro la Roma permette all'Inter di Chivu di guadagnare tre punti sul Napoli, sconfitto a Torino nel tardo pomeriggio, ma soprattutto di accrescere la fiducia per i sei successi consecutivi. Come evidenzia OptaPaolo, l'Inter "è diventata la prima squadra a vincere cinque trasferte di fila contro la Roma nella storia della Serie A: 11-2 il punteggio complessivo per i nerazzurri nelle ultime cinque sfide di campionato contro i giallorossi all’Olimpico". Niente male!

