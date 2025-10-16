Sono 30 le giocatrici convocate dal CT della Nazionale femminile Andrea Soncin per le gare con Giappone e Brasile, in programma venerdì 24 ottobre a Como e martedì 28 ottobre a Parma. Due amichevoli di prestigio che precederanno l’attesissima tournée in Florida, dove le Azzurre sono attese il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale dal doppio confronto con gli Stati Uniti. Beatrice Merlo, Martina Tomaselli ed Elisa Polli sono le uniche rappresentanti dell'Inter Women.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Caterina Ambrosi (Parma), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina), Martina Tomaselli (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).