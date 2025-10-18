Jamal Iddrissou, autore del gol che ha aperto le danze nella vittoria dell'Inter Under 20 sul Napoli, arriva in postazione stampa partendo da un commento su questo momento particolarmente felice per lui, reduce dal Mondiale Under 20 e dalla prima convocazione con l'Under 23: "È un bellissimo periodo, sono molto contento anche di aver ritrovato i miei compagni e di essere tornato a fare gol. Però alla fine quello che conta è aver fatto una grande prestazione, la vittoria è solo la conseguenza di quello che abbiamo fatto".

FcIN - Che esperienza è stata quella del Mondiale in Cile?

"Fantastica, nonostante potessimo fare molto meglio. L'esperienza rimane, sono davvero contento. Non me l'aspettavo, è stato bellissimo. Contento anche per la convocazione in Serie C, spero di continuare a fare bene così ed avere altre soddisfazioni".

Oggi era fondamentale ritrovare la vittoria.

"Super fondamentale, ci dà fiducia dopo un periodo di poche soddisfazioni e vittorie. Speriamo di continuare così, martedì vogliamo fare bene anche in Youth League".